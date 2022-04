Scendono i numeri della pandemia in Puglia, in occasione delle festività di Pasqua, giorni in cui si è notevolmente ridotto il dato dei tamponi effettuati. Nei due giorni pasquali sono stati registrati in totale poco più di 3.500 casi di positività al virus, mentre il dato complessivo dei tamponi supera quota 22mila test effettuati. Tra Pasqua e Lunedì dell’Angelo, purtroppo, sono stati rilevati altri 7 decessi. Dando uno sguardo ai dati dell’ultimo bollettino epidemiologico, diramato oggi dalla Regione, sono 2.232 i nuovi contagi attribuiti al giorno della “Pasquetta”. 818 le positività evidenziate in provincia di Bari, 498 in quella di Lecce, 258 nel foggiano, 233 nel tarantino, 216 in provincia di Brindisi, e 168 nella Bat. Sono 1.009.581 i casi registrati da inizio pandemia in Puglia, mentre il dato complessivo dei decessi sale a 8.170.

Sul fronte dei ricoveri l’andamento dei dati racconta un nuovo lieve aumento, ma la situazione sembra essersi stabilizzata da qualche giorno. Sono 607 i pazienti in area non critica mentre sono 35 quelli ricoverati in terapia intensiva. Lieve aumento anche degli attualmente positivi, ad oggi 101.670. Sale ancora il conto dei guariti il cui totale è prossimo al traguardo dei 900mila negativizzati da inizio pandemia.