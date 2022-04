Contagi giornalieri in risalita e costante diminuzione dei ricoveri. E’ questo il quadro della pandemia Covid in Puglia dopo la pubblicazione dell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione. Sono infatti 5.197 i nuovi casi registrati su quasi 32 mila test effettuati. Resta purtroppo alto il numero delle vittime, sono infatti 14 le persone decedute a causa del virus nelle ultime 24 ore per un totale di 8.122 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Oltre un terzo delle nuove positività sono state rilevate nella provincia di Bari con 1.910 casi, più bassi invece i numeri negli altri territori pugliesi. 981 nel leccese, 681 nel tarantino, 680 nel foggiano, 557 nella provincia di Brindisi e 340 nella Bat.

Continuano le buone notizie sul fronte ospedaliero dove al momento sono ricoverate 614 persone in area non critica dove si registra un -13 rispetto alla giornata di ieri, mentre restano stabili le terapie intensive con 36 pazienti ricoverati. In discesa anche il numero degli attualmente positivi, poco più di 103 mila, grazie ai 6.157 negativizzati registrati nella giornata odierna.