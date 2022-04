Lieve calo dei contagi e ricoveri stabili, mentre purtroppo resta alto il numero delle vittime. Sono i dati principali dell’ultimo bollettino epidemiologico che fa registrare 5.573 nuovi casi, su quasi 35 mila test effettuati, e altri 16 morti. Segno che la pandemia continua a correre nonostante la fine dello stato d’emergenza.

Le nuove positività sono così suddivise: 1.974 nella provincia di Bari, 1.188 nella provincia di Lecce, 876 nel tarantino, 687 nel foggiano, 567 nella provincia di Brindisi e 397 nella Bat.

Situazione che resta stabile, in leggero miglioramento negli ospedali pugliesi. Al momento sono 688 le persone ricoverate in area non critica (-2 rispetto alla giornata di ieri), mentre sono 36 i pazienti che lottano contro il virus nelle terapie intensive (-4 nelle ultime 24 ore). Continua a scendere il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono poco più di 113 mila, grazie agli oltre 7 mila negativizzati registrati nella giornata odierna.