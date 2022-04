Bari come Gerusalemme. È stata presentata a Bari la Sacra Rappresentazione della Passione Vivente di Cristo intitolata “Amore, voce del verbo Morire”. La rappresentazione teatrale, che si terrà venerdì 8 aprile, alle 20, trasforma l’atrio della Parrocchia Santa Maria Maddalena a Bari in un enorme palcoscenico per far rivivere le ultime 12 ore di Gesù di Nazareth.

La Passione Vivente coinvolge l’intera comunità parrocchiale che, tra figuranti e attori protagonisti, partecipa ad una rappresentazione artistica che non perde il suo carattere sacrale, grazie all’attenta direzione artistica di Giuseppe Rossini, anche ideatore.

La novità per la 3^ edizione 2022 della Passione Vivente è la presenza, affiancata alla narrazione della sacra rappresentazione, della storia di Don Tonino Bello.