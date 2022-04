La Puglia registra 8.441 nuovi casi nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico odierno. Un aumento dei nuovi casi determinato dal forte incremento di tamponi effettuati, quasi 63mila. E nonostante il dato alto dei contagi, gli attualmente positivi si confermano in discesa. E’ ancora Bari a registrare il numero più di alto di nuovi contagi in un giorno, quasi 3mila. 1.759 in provincia di Lecce, 1.162 nel tarantino, circa mille nel foggiano, 888 in provincia di Brindisi e 513 nella Bat. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 947.421. Torna ad aggravarsi il dato dei decessi determinati dal virus, sono 16 i morti nelle ultime 24 ore che portano il numero complessivo a 8.015 vittime da inizio emergenza. Scendono a 114.647 gli attualmente positivi, una diminuzione resa possibile dal boom di guariti registrati nel bollettino odierno, circa 10mila negativizzati, per un totale che sale 824.749 guarigioni dal Covid. Nota stonata sui ricoveri: in area non critica salgono a 690 i posti letto occupati, +8 rispetto al bollettino precedente, mentre le terapie intensive restano stabili a 40.