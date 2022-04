Bari e la Puglia si preparano ad accogliere la XVI Race for the Cure, la corsa in rosa targata Susan g Komen, sinonimo di prevenzione e lotta al tumore al seno. E lo fanno lasciando spazio al racconto di tutte le iniziative che con i fondi raccolti sono state portate avanti nel corso del 2021, ma soprattutto con un evento su Salute e Sanità: Lorena Saracino, Presidente Corecom Puglia, animerà un un talk show con esponenti della sanità pugliese impegnati a vario titolo nella gestione del tumore al seno.

Venerdì 8 aprile alle ore 17,30 nell’Aula Starace della facoltà di Scienze Politiche a Bari ci saranno Stefano Bronzini (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari), Giovanni Gorgoni (Direttore Generale AReSS Puglia), Filippo Anelli (Presidente FNOMCEO) e tutti i membri del Comitato Clinico Scientifico Komen Puglia (Bambace, Bonomo, Berluzzi, Cinieri, Custodero, Giardina, Manca, Melucci, Moschetta, Murgo, Palmiotti).

Si parlerà di Breast Unit, di presa in carico e gestione delle donne con tumore alla mammella, di telemedicina e informatizzazione, ma anche di come e quanto la Puglia può ancora crescere in prevenzione e cura delle patologie tumorali.