La giornata conclusiva del Bif&st 2022 si è rivelata una giornata ricca di emozioni. Nei quattro teatri di Bari, eventi e incontri tra i quali, tributi a Pasolini e Bertolucci.

Il palco del Petruzzelli ha accolto, dalle prime ore del mattino, il pubblico del Bif&st con la proiezione di Ennio, di Giuseppe Tornatore – film evento su Ennio Morricone.

Il film ha commosso profondamente il pubblico e si è rivelato una vera e propria masterclass di un Maestro che mentre componeva musica, scriveva anche la storia del cinema. Due ore di interviste a Ennio Morricone e a chiunque – direttamente o indirettamente – ha avuto modo di conoscerlo e lavoraci assieme. Centoventi minuti di emozioni, in cui le immagini e il racconto sono al servizio della musica di un genio assoluto.

Dopo il film, in collegamento da Roma, Giuseppe Tornatore ha incontrato il pubblico, rispondendo a domande e curiosità e ammettendo di essere sempre profondamente meravigliato di come questo suo film tocchi profondamente l’animo di chiunque e che la gran parte degli spettatori ritenga che la durata del film non sia sufficiente e che si rimarrebbe volentieri ancora a lungo ad ascoltare la storia di Morricone così come proposta dal regista sullo schermo.

«Forse non tutti sanno – ha commentato il regista – che l’intera intervista, opportunamente ‘ripulita’, è stata pubblicata in un libro uscito in occasione del novantesimo compleanno del Maestro e che si intitola Ennio. Un maestro. Conversazione edito da Harper&Collins. Il problema è legato al resto del materiale, le interviste che ho effettuato ai 70 testimoni che in qualche caso ho dovuto ridurre a pochi secondi, quando non addirittura eliminare per motivi di spazio. Quello che io definisco un ‘romanzo audiovisivo’ è oggi nella sua dimensione ufficiale. Certo se ne potrebbe fare una versione estesa o trarne una serie, ma questa non è una questione che mi riguarda, riguarda i produttori. La scelta di fondo del documentario è stata quella di rapportarsi alla musica, di piegare le interviste e i vari filmati di repertorio alla durata dei brani. Tutto l’impianto visivo doveva adattarsi, nelle mie intenzioni, alla legge della partitura musicale.»

In merito all’approccio alle interviste, Tornatore ha dichiarato: «Durante l’intervista non ho seguito un percorso, mi sono lasciato trascinare da lui, ricostruendo quello stesso clima amichevole che ha caratterizzato sempre le nostre tante chiacchierate».

Nella stessa giornata, in serata, nuovamente in collegamento, Tornatore è stato insignito del Premio Mario Monicelli per il miglior regista. A ritirare il riconoscimento è stato il distributore del film, Andrea Occhipinti.

Nella stessa occasione è stato consegnato a Miriam Leone il Premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista per il film Diabolik dei Manetti Bros.

Dopo le premiazioni, è stato proiettato l’ultimo film per la sezione Anteprime Internazionali: Gli Stati Uniti contro Billie Holiday (The United States Vs. Billie Holiday) di Lee Daniels con Andra Day Trevante Rhodes.