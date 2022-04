Un percorso più condiviso, moderno e digitale che mette al centro il dibattito politico in linea con il PD di Enrico Letta. Parola dell’onorevole Francesco Boccia, neo commissario del Partito democratico in Puglia e che guiderà il percorso verso il congresso regionale insieme a un comitato di indirizzo composto dal sindaco di Bari Antonio Decaro, Raffaele Piemontese, numero due di Emiliano in Giunta e Loredana Capone, presidente della massima assise in via Gentile. Un percorso che non può non guardare al recente passato in vista anche delle prossime elezioni amministrative e che ha visto la Bat e, in particolare Barletta, epicentro di un terremoto politico con la candidata del centrosinistra Santa Scommegna, per la quale si è speso ampiamente il presidente Emiliano. Terremoto che ora, sembra, ormai superato. “Non è mai stato in discussione il nome della Scommegna, ma la coalizione. Quando si hanno responsabilità politiche, – afferma Boccia – si ascoltano soprattutto le indicazioni che un partito dà. Penso che si sia fatto un passo in avanti, mi auguro che si riescano a trovare le ragioni per un’alleanza vasta, fatta su principi pesantemente alternativi a Cannito. A Barletta l’errore è stato partire dalle civiche disponibili, senza fare fino in fondo l’alleanza con le forze politiche di centrosinistra. Dobbiamo essere uniti per non consegnare la città alla peggior destra che ci sia mai stata”.