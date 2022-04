Secondo l’accusa sarebbero loro i responsabili di almeno quattro episodi di furto, due messi a segno e due solo tentati, a novembre 2020 nei comuni di Binetto, Cassano delle Murge, Toritto e Acquaviva delle Fonti. Su disposizione del gip del Tribunale di Bari sono scattate le manette nei confronti di 5 soggetti indagati, un 43enne, un 31enne, un 23enne, un 29enne ed un 20enne, residenti nei quartieri San Paolo di Bari e Cecilia di Modugno. Le indagini si sono avvalse delle immagini di video sorveglianza degli appartamenti presi di mira dai malviventi, i quali hanno agito anche in pieno giorno e con passamontagna. Avrebbero messo a segno i loro colpi anche grazie ad un’auto nera rubata. Nelle due circostanze andate a buon fine i ladri sono riusciti a portar via diversi oggetti in oro. Tre di loro furono anche beccati dai Carabinieri l’11 novembre 2020 dopo il furto commesso a Toritto. Intercettati da un posto di blocco non si fermarono all’alt dei militari dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce. L’attività investigativa ha inoltre consentito di recuperare alcuni oggetti rubati da una abitazione a Ruvo di Puglia il 20 novembre del 2020, preziosi che sono stati restituiti ai proprietari legittimi. Al termine delle indagini sono quindi scattate le manette: in quattro sono finiti nelle case circondariali di Bari e Lecce, tra loro anche il 23enne che il 19 marzo scorso è stato ferito a colpi d’arma da fuoco nel quartiere San Paolo. Il quinto soggetto, 23enne, è finito ai domiciliari.