La grande novità di quest’anno al Bif&st è lo spazio importante dedicato alle serie e ai film Tv, fenomeno ormai di elevata caratura che non può passare inosservato, anche nei grandi festival, se si tiene conto che i film episodici non hanno nulla di meno né tecnicamente né artisticamente dei film per il grande schermo.

A questo proposito, il Bif&st 2022 ha proposto eventi dedicati e maratone di serie tv – fruibili sui grandi schermi, nei grandi teatri – oltre che incontri sul tema. Proprio in merito alle programmazioni future di Rai, è internauta in conferenza stampa nella tarda mattinata di martedì 29, Cristina Cavaliere, International Sales Executive per Rai Com.

«Abbiamo scelto di proporre una varietà di storie e di generi che possano far riflettere – ha spiegato la Cavaliere – storie tratte da fatti realmente accaduti e storie al femminile. Rai sta prendendo in considerazione anche serie internazionali con registi che approdano alla fiction in puntate ma che vengono dal cinema. È il caso di La Fortuna di Alejandro Amenábar con Stanley Tucci». La serie è stata presentata in anteprima internazionale al Petruzzelli.

«Siamo molto grati al Bif&st per averci offerto questa possibilità – ha continuato la Cavaliere – i Festival sono importanti anche per testare la produzione direttamente sul pubblico e avere un riscontro immediato. La Fortuna – serie di sei episodi di un’ora ciascuno – sarà programmata in autunno o su Rai Uno oppure su Rai Due, probabilmente in due serate. La Fortuna è una coproduzione internazionale e Rai si pone come obiettivo di aumentare prossimamente queste collaborazioni con l’estero».

In conclusione, Cristina Cavaliere ha commentato alcune questioni tecniche relative alla messa in onda di serie stranieri: «Nelle serie straniere vengono spesso modificati i titoli e si presta una grande attenzione al doppiaggio. Tutte le scelte vengono autorizzate dalle produzioni e dai registi e la programmazione dipende dalle rete e dal target che si vuole intercettare. Oggi siamo fieri di poter dire che Raiplay vanta 20 milioni di abbonati».