Fuori concorso nel Panorama Internazionale “Per l’Ucraina”, al Bif&st è stato presentato Zabuti (The forgotten) della regista Daria Onyshchenko. La Onyshchenko è stata insignita del Premio Federico Fellini ai cineasti dell’Ucraina. Un modo per far sì che anche il cinema, sebbene in un contesto festivaliero, non dimentichi la situazione attuale in Europa e faccia sentire la propria voce.

Zabuti è la storia di una trentenne, Nina, insegnante di lingua ucraina che non può lasciare la città di Luhansk a causa dell’occupazione separatista nell’est dell’Ucraina ed è costretta a seguire corsi di riqualificazione per l’insegnamento del russo. Il diciassettenne Andrii, invece, è uno studente rimasto orfano all’indomani dello scoppio della guerra. Le loro vite si incrociano quando Nina vede la polizia arrestare Andrii per aver appeso la bandiera ucraina dal tetto della scuola. La donna sa di vivere ormai in un mondo costruito sulle ingiustizie e sulle bugie e per Andrii potrebbe prospettarsi un lungo periodo in galera. Per liberarlo, è pronta a rischiare la propria vita. Nell’avvicinarsi l’uno all’altra, cercano di ricordare alle persone nei territori occupati che anch’essi hanno diritto a un futuro.

In seguito alla proiezione del film, la Onyshchenko ha incontrato il pubblico del Festival, in conferenza stampa al Teatro Margherita e l’occasione è stata propizia per approfondire il punto di vista di una filmmaker rispetto alla guerra in corso.

«La Russia sta distruggendo la cultura ucraina in tutte le sue forme – ha detto la regista – con il film sottolineiamo tutto questo. Questa situazione va avanti da otto anni e soprattutto il destino delle donne è il più infelice, in tutte le guerre».

«Esiste un documentario che testimonia come Putin usi le chiese per diffondere le sue idee – ha continuato la Onyshchenko – i sacerdoti insegnano ai bambini come usare i kalashnikov in vista di guerre future. L’Europa ha sottovalutato tutto questo troppo al lungo. Questa guerra può esplodere ovunque, in ogni parte poiché ci sono gruppi radicali in Occidente, in Germania, in Francia, supportati dalla Russia. Siamo nella situazione in cui era l’Europa nel 1939. L’ostinazione di Putin nel diffondere la cultura russa, in Ucraina e in altri Paesi, sta sortendo l’effetto contrario: tutti iniziano a detestare la Russia».

La regista ha concluso poi con una considerazione carica di speranza: «Come filmmaker facciamo film perché crediamo che qualcosa possa cambiare nel mondo, attraverso l’arte del cinema. Sono ottimista rispetto al futuro dell’Ucraina. Le persone comuni stanno diventando eroi e sono un’occasione per storie e racconti. Ogni film può aiutare a raccontare e diffondere i valori dell’umanità per i quali l’Ucraina sta combattendo».