Film d’amore e di morte.

Film di vita arrotolata sotto un braccio.

Film a quadri fotografici e di senso.

Film a versi, di poesia.

Film di film di altri.

Una dedica a chi è disperso nel vento ma non nel pensiero. Perché è lì che si è davvero immortali. Film diretto da Paolo Taviani ma un film dei Taviani, di entrambi.

Un lungo addio di Paolo a Vittorio con il linguaggio caro a entrambi da sempre, quello delle immagini del cinema. Immagini che raccontano due storie vere, quella con tono documentarista delle vicissitudini delle ceneri di Pirandello e della loro sepoltura e quella di cuore, di un legame che va oltre la vita e la morte, quella di Paolo e Vittorio che sono ancora Paolo e Vittorio, sebbene separati in questa parte di mondo.

Leonora Addio è un film complesso che trasuda poesia. E si sa che i poeti sono gli unici capaci di leggere la realtà e restituircela nella loro natura più genuina, più vera e più commovente. Dalla prima all’ultima inquadratura è il film di una vita che si sbobina in tutta la sua complessità, per poi riavvolgersi al contrario, manifestandone il senso e la delicata e profonda bellezza. Leonora addio è un film sulla morte innamorata della vita e che per questo non vuole lasciarla e allora, riguardandola al contrario, trasforma l’addio in un arrivederci, sotto un occhio gigantesco che guarda e racconta da una dimensione altra e alta.

Come la stessa produttrice Donatella Palermo l’ha definito, Leonora addio è un film di rapporti in sezione aurea, divina, spirituale. Non nel senso della fede ma nel senso dell’ignoto, del mistero e della magia che fanno di un film la vita e della vita un film. Soprattutto se le vite e i film sono quelli di due uomini, due fratelli, due registi, i fratelli Taviani appunto, che hanno vissuto e vivono ancora, senza soluzione di continuità, tra le dimensioni dell’esistenza che può essere qui e ora e contemporaneamente altrove, perché certe umanità restano interconnesse oltre il visibile. Oltre lo sguardo, attraverso un film. Film come questo che, in punta di piedi, arrivano sottopelle e graffiano e accarezzano l’anima al tempo stesso, perché ‘la gloria ha sempre una sua dolcezza che non basta mai a compensare il dolore di quanto è costata’.

Perché non c’è arte senza passione.

Perché la vita non ha senso senza la morte.

Perché non c’è Paolo senza Vittorio.

E viceversa.

Il film – in concorso a Berlino – girato da Paolo Taviani, per la prima volta senza Vittorio (solo fisicamente, non nelle intenzioni) è stato proiettato per il pubblico del Bif&st al Petruzzelli nella mattinata di martedì 29 marzo.