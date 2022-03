Mattinata in musica (e che musica!) quella di lunedì 28 marzo al Teatro Petruzzelli dopo la proiezione del film I Fratelli De Filippo di Sergio Rubini. Il Maestro Nicola Piovani, dopo aver ricevuto il Premio Ennio Morricone per Migliore Compositore nella serata di domenica, ha incontrato il pubblico del Bif&st chiacchierando di musica e cinema.

«Bisogna farsi prendere sul serio – ha dichiarato Piovani parlando della sua carriera di compositore – la musica di sottofondo contribuisce alla barbarie del pensiero, la musica non è un tappeto. C’è stata una scuola italiana che ha inventato la musica da film nel dopoguerra, compositori che hanno utilizzato la musica come una drammaturgia parallela. Oggi, i nuovi linguaggi musicali per il cinema risentono del peso dello ‘spot’».

In merito alla sua storia personale e di compositore, Piovani ha dichiarato: «Sono riuscito a realizzare gran parte delle cose che intendevo realizzare. Non ricordo un solo giorno della mia vita senza musica da quando a quattro anni ho iniziato a suonare la fisarmonica. Poi a 15 anni sono stato folgorato dal cinema».

Sul suo modo di comporre musiche per i film ha detto: «L’approccio al film per me è importante. Bisogna entrare dentro il film, la musica deve potenziare l’anima del film, entrando nella poetica di un regista. Una musica che va bene per un regista non può andar bene per un altro».

Non è mancata una piccola nota di rammarico: «In Italia, da un po’ di tempo, la cultura musicale punta verso l’analfabetismo. Musicalmente la nostra cultura è esterofila. Dire che siamo lontani tecnicamente dalle produzioni americane è sintomo di un provincialismo esterofilo». E a proposito di musica, Piovani ha sottolineato la pienezza musicale dell’endecasillabo dantesco “a cui si addice solo il silenzio, in quanto Dante aveva una conoscenza impressionante della musica”.

In chiusa, il Maestro ha suggerito alle nuove generazioni di “praticare la lealtà. La fortuna può arrivare o meno ma se insegui il successo anche se vinci, perdi. La musica deve somigliarci”.