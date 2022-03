A Bari è primavera. La rinascita inizia da quattro teatri – Petruzzelli, Piccinni, Kursaal e Margherita – che per più di una settimana ospiteranno l’attesissimo Bif&st – Bari International Film Festival.

Dopo due anni di spostamenti nei mesi di agosto e settembre, la XIII edizione del Bif&st – promosso e finanziato dalla Regione Puglia con l’Apulia Film Commission in collaborazione col Comune di Bari – torna a marzo e torna con una nuova sezione dedicata alla fiction televisiva, oltre alle tradizionali sezioni, tra cui quella delle anteprime internazionali. L’elevata qualità delle produzioni seriali per la tv, infatti, mette la fiction televisiva sullo stesso piano delle produzioni per il grande schermo.

Apertura in grande stile venerdì 25 marzo con il documentario di Loredana Macchietti su Gianni Minà. Cento minuti per raccontare di un ragazzino che inizia la sua carriera con lo sport e diventa uno dei più grandi giornalisti italiani della storia della televisione. Nell’occasione, sul palco del Kursaal la regista Loredana Macchietti che ha ricevuto da Oscar Iarussi, direttore Gazzetta del mezzogiorno, il Premio Bif&st alla carriera.

Ma il Bif&st è appena iniziato e da questo weekend parte una settimana ricca di incontri, premi, proiezioni, laboratori, mostre ed eventi dedicati.

Parallellamente “Fuori Bif&st – La Città si veste di cinema” è un programma di iniziative a cui hanno preso parte più di 50 attività commerciali baresi che con materiali utili ad allestire e brandizzare i propri locali e le vetrine dei loro esercizi durante le giornate del festival, animeranno i luoghi della città prima e dopo le proiezioni cinematografiche con grandi e piccoli eventi dedicati alla settima arte. Ad inaugurare l’iniziativa sabato 26, “ Cantiere Evento” di Fondazione Gianfranco Dioguardi, Impresa Garibaldi-Fragasso e Ance Puglia con un concerto verticale dedicato alle grandi musiche del cinema, eseguito dall’Orchestra sinfonica del Liceo musicale Cirillo tra le impalcature che ricoprono il palazzo in corso Vittorio Emanuele 100.

Considerando il contesto attuale internazionale, una nota particolare tra tutti gli appuntamenti di questa edizione del Bif&st merita l’evento Bif&st “Per l’Ucraina”, in calendario il 28 marzo – organizzato con la collaborazione del Centro diritto internazionale dell’Università di Bari – durante il quale sarà proiettata l’opera prima Zabuti (I dimenticati) della regista Daria Onyshchenko. Nella stessa serata ritirerà per conto dei suoi colleghi ucraini il Premio Federico Fellini per i cineasti dell’Ucraina.

Per tutti gli altri eventi e le modalità di partecipazione, il programma completo del Festival è consultabile sul sito del Bif&st.