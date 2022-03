Si era finto il nipote per truffare una povera anziana indifesa residente in una zona poco abitata di Terlizzi e con l’aiuto di un complice avrebbe sottratto la somma di 8 mila euro. Per questo motivo i Carabinieri di Molfetta hanno arrestato due persone di origine campana con l’accusa di truffa.

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria è arrivato dopo aver recepito le risultanze investigative svolte dai militari molfettesi, mediante l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e le dichiarazioni di alcuni testimoni.

I fatti risalgono al 23 luglio del 2020 e secondo gli inquirenti la donna avrebbe ricevuto una telefonata da parte di una persona che dichiarava di essere suo nipote, e che sarebbe passato da lei il giorno successivo per farsi consegnare 10 mila euro. Il truffatore avrebbe poi riferito all’anziana che la somma sarebbe stata consegnata alla madre (figlia della vittima), residente fuori regione, per saldare un debito contratto con una società finanziaria. L’anziana, non rendendosi conto della truffa, per aiutare la figlia e il nipote avrebbe accettato di consegnare la somma richiesta. Il giorno successivo, un altro soggetto, fingendosi un dipendente delle Poste di Terlizzi, si sarebbe presentato presso l’abitazione della donna facendosi consegnare prima 4.800 euro in contanti e successivamente altri 3.200 che avrebbe dovuto spedire al nipote della signora.

I due soggetti, dopo essere stati smascherati, sono finiti in manette. Uno è stato rinchiuso nel carcere di Napoli, per l’altro sono scattati gli arresti domiciliari.