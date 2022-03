Si impenna la curva dei contagi giornalieri, crescono ricoveri e attualmente positivi ed il virus fa registrare altre 13 vittime. Dati in netto peggioramento quelli relativi alla pandemia di Covid in Puglia. La foto dell’emergenza viene scattata come sempre dal bollettino epidemiologico regionale che oggi, martedì 22 marzo, segnala oltre 12mila nuovi casi accertati, a fronte di 56.169 tamponi analizzati, con un tasso di positività che sale al

Più della metà dei nuovi casi si concentrano nelle sole province di Bari e Lecce, anche oggi le più colpite, e dove si contano rispettivamente 3.669 e 3.339 positività. Segue il territorio di Foggia con 1.534, Taranto 1.403, Brindisi 1.073 e infine la Bat con 843 contagi, ai quali si aggiungono quelli di 95 residenti fuori regione e 51 di provincia in via di definizione.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, tocca così quota 851.832. Si aggrava purtroppo anche il bilancio dei decessi, con altri 13 morti in un solo giorno e che portano il totale delle vittime del Coronavirus a 7.875.

Notizie non buone arrivano anche dal fronte ospedaliero. Si assiste infatti ad una ulteriore aumento dei ricoveri, sia in area non critica che in terapia intensiva. I pazienti Covid in ospedale raggiungono la cifra di 652, circa 50 in più rispetto a ieri. Anche alla luce di tale peggioramento, le strutture sanitarie si riorganizzano. È il caso, ad esempio, dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie dove, almeno per il momento, è stata rinviata la ripresa delle attività ordinarie di Pediatria, Cardiologia e del Pronto Soccorso No Covid. La Asl Bt ha comunicato che saranno regolarmente riattivate solo nei prossimi giorni e tenuto conto della situazione pandemica.

Schizza verso l’alto alche il numero dei pugliesi attualmente positivi, che sfiorano ormai la soglia dei 108mila. Unico dato confortante, infine, è quello relativo ai negativizzati, che superano quota 736mila, con 8.126 pugliesi guariti dal virus solo nelle ultime 24 ore.