«E’ toccato anche a me, sono positivo, non ho sintomi ma avendo avuto contatti stretti in ufficio in questi giorni stamattina ho voluto un ulteriore tampone e sono risultato positivo. Sto bene e ci vediamo tra qualche giorno».

Il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, lo ha annunciato collegato da remoto agli amplificatori del parco della ex caserma Rossani in occasione della tanto attesa inaugurazione dell’area alla quale, a causa della positività al Covid, oggi non può partecipare.

«Credo che alla fine doveva andare così – ha detto – avevamo scelto un giorno simbolico, che è il giorno dell’inizio della primavera, per l’inaugurazione del parco dell’ex caserma Rossani e alla fine l’hanno fatta i cittadini di Bari, quei cittadini che con tanto entusiasmo e tanta determinazione avevano già aperto quel posto un po’ di tempo fa per la prima volta, i cittadini del comitato Rossani e quelli che si sono appassionati in questi anni, sono stati le sentinelle di quest’opera, i progettisti, i controllori, gli esecutori dell’opera, qualche volta critici ma i primi a gioire per ogni passo in avanti. Sono stati i cittadini la forza di questo percorso – ha detto Decaro – e sono contento di affidare alle loro cure e nelle loro mani il parco della città che abbiamo inaugurato oggi e che hanno inaugurato loro e forse doveva andare proprio così. Oggi la città di Bari ha un nuovo parco e io sono orgoglioso che a inaugurarlo siano stati i cittadini».