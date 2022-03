C’è anche il Nodo Ferroviario Bari Nord nell’elenco delle 15 nuove opere pubbliche complesse da commissariare, per un valore di 3,1 miliardi di euro, che il Governo ha trasmesso al Parlamento. Il progetto, da circa 633 milioni, prevede undici chilometri di nuovo tracciato ferroviario in variante, per due terzi in galleria, con un impatto minimo sui luoghi attuali e una stazione nei pressi del nuovo campo da rugby a Catino.

L’elenco di opere trasmesso in Parlamento rappresenta, spiega il Governo in una nota, la terza e ultima fase dei commissariamenti in applicazione del procedimento introdotto dal decreto ‘Sblocca cantieri’ che prevede l’individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da elevata complessità progettuale, da difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità tecnico-amministrativa o che comportano un rilevante impatto sul tessuto socioeconomico a livello nazionale, regionale o locale e per la cui realizzazione o completamento in tempi più rapidi è necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari, dotati di poteri derogatori al codice degli appalti.

Le Camere dovranno ora esprimere il proprio parere sulla proposta del Governo, in seguito al quale verranno adottati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina dei singoli Commissari straordinari.