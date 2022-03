Oggi in Puglia si registrano altri 3.346 casi di Coronavirus su 22.249 test (15% positività, il 3% in meno di ieri) e altri 11 decessi (ieri 2). I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: a Bari 944, nella Bat 261, a Brindisi 265, a Foggia 429, a Lecce 1.118, a Taranto 308.

Tra i residenti fuori regione ci sono altri 17 casi mentre per altri 4 contagi la provincia è in corso di definizione. Sale a 81.410 il numero di persone attualmente positive. Di queste 564 sono ricoverate in area non critica e 26 in terapia intensiva.