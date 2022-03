I problemi di natura idrogeologica rilevati nell’area su cui dovrebbe sorgere il nuovo ospedale del Nord Barese sono facilmente superabili. Lo sostengono i tecnici del Comune di Bisceglie, dopo aver riesaminato i requisiti tecnico-urbanistici del terreno localizzato a Bisceglie Sud, a ridosso della zona artigianale, al confine con la città di Molfetta, su cui è prevista l’edificazione della nuova struttura sanitaria.

In ogni caso, chiariscono dal Comune guidato dal sindaco Angarano, è già pronta una soluzione alternativa, sempre nella stessa area, con cui verrebbe eliminata ogni interferenza idrogeologica del territorio di Molfetta. Ci sono, insomma, tutte le condizioni per sbloccare un iter fermo dal 20 luglio 2020, quando le amministrazioni di Bisceglie e Molfetta fornirono alla Regione una proposta condivisa sulle aree da destinare alla costruzione del nuovo ospedale. Da allora, anche a causa dell’emergenza sanitaria nel frattempo esplosa, i comuni non hanno ricevuto alcun riscontro. Nei prossimi giorni è previsto un confronto con l’Assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, per fare il punto della situazione anche sullo stato dei finanziamenti. I 106 milioni di euro stanziati per la costruzione del nosocomio tra Bisceglie e Molfetta potrebbero essere presto trasferiti sul nuovo ospedale di Andria. Almeno questo è l’indirizzo della Regione, che avanzerà una proposta in tal senso al Ministero della Sanità.

Il nuovo ospedale del Nord barese verrebbe finanziato con altre risorse ministeriali già individuate, una volta definita l’area sui cui dovrà essere edificato ed approntato lo studio di fattibilità. Una struttura che servirà un’utenza di 235mila persone, tra i comuni di Bisceglie, Molfetta, Trani, Terlizzi, Ruvo, Corato e Giovinazzo. “Un presidio di cura – sottolineano i sindaci Angarano e Minervini – di cui questo territorio ha assoluto bisogno”.