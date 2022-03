Xylella e piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia.

Se ne è parlato nel corso del convegno organizzato all’interno della Nuova Fiera del Levante in occasione di Enoliexpo.

Un programma straordinario di aiuti messo a punto per la rinascita del patrimonio olivicolo pugliese nelle aree colpite da Xylella fastidiosa, oltre che per rafforzare le misure fitosanitarie per prevenire l’espansione del patogeno.

Il Piano ha una dotazione finanziaria complessiva di 300 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e si articola in 14 misure attuate in parte a livello nazionale e in parte a livello regionale.