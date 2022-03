Esaurimento delle graduatorie e garanzia sullo scorrimento delle stesse per mettere fine a una situazione di stallo che va avanti da oltre tre anni. Fisioterapisti, logopedisti e operatori socio sanitari hanno manifestato davanti al Palazzo della Presidenza della Regione Puglia per avere risposte chiare e certe e per chiedere alle Istituzioni di farsi carico di una problematica importante, come quella del precariato, di un settore da tutelare.