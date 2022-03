In una intercapedine ricavata dietro il videocitofono dell’abitazione di un pregiudicato barese è stato ritrovato un sacchetto in stoffa contenente gioielli, ritenuti rubati, tra i quali una catenina in oro giallo risalente al 26 gennaio 1996 che riporta la scritta “Battesimo di Lisa”. Lo hanno scoperto i carabinieri di Bari nel quartiere Ceglie del Campo.

I militari dell’Arma, durante una perquisizione domiciliare, hanno notato il videocitofono, in corrispondenza dell’accesso alla zona notte, non perfettamente avvitato alla parete. Gli stessi hanno accertato che dietro vi era stata ricavata un’intercapedine all’interno della quale è stato trovato un sacchetto in stoffa.

All’interno c’erano collane, bracciali e anelli in oro, rimasti nascosti nella cassetta per almeno due anni e mezzo. Per alcuni monili non è stato possibile individuare i legittimi proprietari, come per la catenina della quale adesso i militari hanno diffuso la fotografia.