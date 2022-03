Salute e transizione ecologica: sono questi i temi scelti per la dodicesima edizione del Lifebility Award, il concorso che promuove nuove idee e progetti imprenditoriali, caratterizzati da un approccio etico, organizzato dall’associazione Lions per Lifebility Italia. Rivolto a start up, piccole e medie imprese o soggetti singoli residenti o domiciliati in Italia, il concorso intende premiare progetti innovativi per sistemi o soluzioni che siano in grado di migliorare, semplificare e rendere fruibili a costi sostenibili servizi pubblici e privati della comunità, in relazione alle emergenze connesse alla pandemia Covid-19.

Due le categorie per ognuno dei temi individuati, legati al PNRR, che dovranno essere caratterizzati da una componente di forte digitalizzazione: innovativi, ovvero all’inizio del loro sviluppo, e avanzati, vicini alla fase di commercializzazione. In Puglia sono stati convolte università e organizzazioni, come Confcooperative Puglia, naturalmente vocata alla promozione dell’imprenditoria giovanile.

I progetti potranno essere presentati entro il 4 aprile utilizzando il modulo presente sul sito internet dell’iniziativa.

