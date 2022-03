Situazione in continuo miglioramento negli ospedali, curva stabile dei contagi e dei decessi. E questo il quadro generale della pandemia Covid in Puglia. L’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dalla Regione fa registrare 3.888 nuovi casi su quasi 55 mila tamponi effettuati e purtroppo altri 11 morti. Sono le province di Lecce e Bari, quelle con più contagi nelle ultime 24 ore, rispettivamente con 1.204 e 1.102 nuovi casi. Numeri più bassi nelle altre province: 524 in quella di Foggia, 463 nel tarantino, 282 nella Bat e 280 nel brindisino.

Continua a scendere il numero delle persone ricoverate negli ospedali pugliesi: al momento sono 572 i pazienti ricoverati in area non critica, -8 rispetto alla giornata di ieri, mentre nelle terapie intensive sono 29 le persone che lottano contro il virus, -6 nelle ultime 24 ore. Sempre in discesa il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono 74.644, grazie al numero odierno di negativizzati pari a 4.738. Numeri incoraggianti che segnano l’uscita della Puglia dalla fase più acuta della pandemia.