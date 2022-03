Un momento importante per sensibilizzare le nuove generazioni sul valore dell’acqua. All’interno del Teatro Margherita di Bari è stato presentato il ciclo di laboratori didattici “H2Oltre”, dedicati agli studenti e realizzati da Acquedotto Pugliese, in collaborazione con l’associazione Cime e l’assessorato comunale alle Politiche educative, per avvicinare i bambini e i ragazzi – dai 7 ai 16 anni – ai temi della sostenibilità ambientale e, in particolar modo, alla scoperta di un bene preziosissimo come l’acqua e sull’importanza che non venga sprecata. I laboratori, condotti dal team del bio-relatore Alessio Perniola, si terranno da mercoledì 2 a martedì 8 marzo nell’ambito della mostra “Planet or Plastic?”.