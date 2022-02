Un incontro con il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, per poter discutere delle problematiche del settore autotrasporto, fortemente in crisi a causa dei continui rincari del gasolio, e trovare, insieme, una soluzione.

Questo è quanto chiesto da una delegazione di autotrasportatori del nord barese, della Bat e del Foggiano all’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, in un incontro tenutosi negli uffici della Presidenza della Regione Puglia a Bari e a cui hanno partecipato anche il consigliere regionale Filippo Caracciolo e il presidente del consiglio Comunale di Andria Giovanni Vurchio. Una richiesta di aiuto che non può restare inascoltata da parte di un settore che non può permettersi di chiedere ai propri committenti ulteriori incrementi dei costi, perché anch’essi in difficoltà con il reperimento di materie prime. Un cane che si morde la coda, insomma, e una problematica seria che ha bisogno di ascolto, competenze e, soprattutto, soluzioni.