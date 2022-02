“SOS Ristoratori”, una richiesta di aiuto, ma anche e soprattutto un momento di confronto tra le Istituzioni e chi in questi ultimi anni ha subito e subisce ancora fortemente i danni provocati dalla pandemia. L’incontro si è tenuto all’AncheCinema di Bari ed è stato organizzato dall’Unione Ristoratori sigla che riunisce, in tutta la Puglia, associazioni e imprese per rivendicare diritti e proporre azioni urgenti per sopravvivere al presente e programmare un futuro sostenibile. È stato un momento di approfondimento, dibattito e confronto, con slide e contributi video, che ha visto la partecipazione di numerosi ristoratori delegati, provenienti da tutta la regione.