Motori spenti, mezzi fermi e parcheggiati l’uno accanto all’altro, come una grande squadra pronta a giocarsi il tutto per tutto nella partita più importante, quella della diritti. Altra manifestazione, questa volta a Corato. Gli autotrasportatori continuano la loro battaglia sul caro del gasolio che non consente più un sereno svolgimento della loro attività. Appuntamento nello spiazzale di via Santelia. A raccogliere l’appello dei manifestanti, il sindaco di Corato Corrado De Benedittis. «Fare sintesi e portare il grido d’aiuto in parlamento».

Gli autotrasportatori hanno ben accolto l’iniziativa del primo cittadino coratino, ma ancora non basta: bisogna trovare soluzioni concrete. Nel pomeriggio i loro mezzi hanno viaggiato a passo d’uomo sulla SP231 fra Ruvo e Corato prima di arrivare in via Santelia. Il costo del gasolio è troppo alto – dicono – rivedere le accise».

Intanto si attendono novità dall’incontro a Roma tra Teresa Bellanova, viceministra delle Infrastrutture e mobilità sostenibile, e le sigle sindacali. Anche qui arriva una promessa dal Sindaco De Benedittis.

Il servizio.