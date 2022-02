Non si arresta purtroppo il conto delle vittime della pandemia Covid in Puglia. Dopo i 30 decessi della giornata di ieri, l’odierno bollettino epidemiologico della Regione fa registrare altre 29 vittime per un totale di 7.530 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Intanto sono 4.269 i nuovi casi Covid segnalati in Puglia nelle ultime 24 ore su oltre 32 mila test effettuati. Le nuove positività riguardano maggiormente le province di Lecce e Bari rispettivamente con 1.147 e 1.120 nuovi casi, seguono la provincia di Foggia con 630 e quella di Taranto con 553. Più bassi i numeri nel brindisino, 395 e la Bat, 358.

Stabile e in leggero miglioramento la situazione negli ospedali pugliesi: al momento sono 722 le persone ricoverate in area non critica, -1 rispetto alla giornata di ieri, mentre sono 62 le persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive, – 4 nelle ultime 24 ore. Scende sotto le 90 mila unità il numero degli attualmente positivi in Puglia con quasi 6 mila guariti registrati nel bollettino odierno.