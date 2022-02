Sono 4.498 i nuovi contagi giornalieri registrati in Puglia secondo i dati del bollettino epidemiologico. Poco meno di 35 mila i tamponi effettuati. E’ la provincia di Bari a rilevare più positività in 24 ore, 1.254, segue il leccese con 1.155, 726 nel foggiano, 566 in provincia di Taranto, 405 nel brindisino e 331 nella Bat. 31 i casi di residenti fuori regione. 20 sono in via di definizione. Dopo i 22 dicessi di ieri, oggi la Puglia fa registrare altre 10 vittime del virus, che portano il totale dei morti a 7.471 da inizio pandemia. Mentre il dato complessivo dei contagi sino ad oggi ha superato quota 692.126.

Dopo giorni di stabilità e lievi risalite, l’andamento dei ricoveri torna col segno meno. Sono 727 i pazienti in area non critica negli ospedali covid, meno 10 unità rispetto a ieri. Scende di 3 unità invece il conto delle terapie intensive che ad oggi si attestano a 64. Tra i dati incoraggianti c’è anche quello dei negativizzati: secondo il bollettino odierno sono circa 7 mila i pugliesi che hanno sconfitto il virus nelle ultime 24 ore, facendo lievitare il dato complessivo dei guariti a 592.584. Infine, si confermano in discesa gli attualmente positivi, ora a quota 92mila.