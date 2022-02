E’ boom di partecipazioni per aggiudicarsi un posto a tempo indeterminato in Puglia. Nei giorni scorsi si è chiusa anche la presentazione delle domande per il concorso che prevede l’assunzione di 306 unità di categoria C. La Regione in questo caso apre le porte ai semplici diplomati, condizione che ha fatto registrare un record di iscrizioni, ovvero 65.830 partecipanti in totale. Tutti a caccia dell’ambito posto fisso. Ma andiamo con ordine. La Regione ha lanciato ben 52 bandi di concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di 721 unità totali in diverse figure professionali: 206 da inquadrare nella categoria B3, 306 nella categoria C, posizione economica C1, e infine 209 unità da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1. Le domande presentate per tutti i 52 bandi sono oltre 110mila, un numero notevole, ma solo 721 di loro potranno raggiungere lo scopo. Andando per categorie, i bandi che fanno riferimento ai 306 posti di categoria C sono andati oltre ogni aspettativa con le quasi 66mila partecipazioni. Un vero e proprio boom con candidati per 25 profili differenti che arrivano da ogni parte d’Italia. Dopo i pugliesi, maggioranza con oltre 61 mila domande, ci sono le 869 dalla Basilicata, 457 dal Lazio, 384 dalla Lombardia e così via. L’età media dei partecipanti si aggira attorno ai 35 anni. In alcuni bandi specifici le donne sono in maggioranza rispetto agli uomini, come nel caso dei posti per il Socio assistenziale, turismo, Gestione e sviluppo risorse umane, Gestione affari legali. Boom di candidati anche per i posti a tempo indeterminato di 209 unità di categoria D, aperto ai laureati. 27 le figure professionali richieste, 47.668 i partecipanti. Altro numero consistente a caccia del posto fisso in regione. Anche qui è massiccia la partecipazione dalle altre regioni italiane. La conta è terminata, ora gli oltre 110mila candidati sono ai nastri di partenza e si preparano a darsi “battaglia” per 721 posti fissi. Che la corsa abbia inizio.