Meno tamponi e meno casi di positività, come accade nel bollettino epidemiologico che segue la giornata di domenica. La Puglia aggiorna il conto della pandemia da covid con altri 2.238 contagi nelle ultime 24 ore a fronte di quasi 28 mila tamponi eseguiti. 632 i casi registrati in Provincia di Lecce, 617 nel barese, 443 nel foggiano, 173 in Provincia di Brindisi e nella Bat, 172 nel tarantino. 8 sono in via di definizione, altri 20 fuori regione. Il totale delle positività al covid da inizio pandemia in Puglia sale ad oltre 681mila. Si aggrava ulteriormente il bilancio dei decessi, altri 15 vittime secondo i dati odierni, e totale che sale a 7.439.

Dopo un importante discesa dei ricoveri in terapia intensiva rilevata ieri, oggi le rianimazioni risalgono e raggiungono quota 64 posti letto occupati, mentre i pazienti in area non critica scendono lievemente e ad oggi si attestano a 741. Rallenta la crescita dei guariti rispetto alla media giornaliera, secondo i bollettino odierno sono quasi 3 mila i negativizzati, un dato che permette comunque agli attualmente positivi di scendere a poco più di 96 mila unità.