6438 i nuovi guariti e persone attualmente positive che scendono al di sotto dei 99mila. Le buone notizie nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia arrivano anche dalle terapie intensive che scendono a 65 pazienti ricoverati nelle aree più critiche. In leggero aumento, invece, i ricoverati nelle aree mediche con 752 posti letto occupati. Al conto della pandemia in Puglia si aggiungono altri 4882 casi di Covid-19 con 32414 test effettuati e purtroppo altre 9 persone decedute a causa del virus.

I nuovi casi provincia per provincia vedono ancora Bari con 1349 contagi a spingere in alto il conto totale assieme a Lecce con 1243. A seguire il foggiano con 794, Taranto con 669, Brindisi con 421, BAT con 368. Si registrano anche altri 25 casi di residenti fuori regione. Nel frattempo in Italia l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti così come l’RT, continuano a scendere a ritmo elevato. Al momento è al di sotto dei 900 casi mentre scende sotto i 1000 anche la Regione Puglia sempre con il segno meno da ormai un paio di settimane. La BAT torna ad essere la provincia che al momento ha un’incidenza più bassa in Puglia scesa sotto gli 800 casi ogni 100mila abitanti mentre Lecce resta attorno ai 1300.