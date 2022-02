La Puglia ha fatto registrare nelle ultime 24 ore quasi 5.000 nuovi casi di positività al covid. E’ quanto emerge dai dati del bollettino odierno diramato dalla Regione. Circa 45.200 i tamponi effettuati e tasso di positività in discesa rispetto alla giornata di ieri. Dei nuovi contagi, 1.340 sono attribuiti alla Provincia di Lecce, 1.332 a quella di Bari, 827 nel foggiano, 578 nel tarantino, 445 nuovi casi sono stati rilevati in Provincia di Brindisi, mentre sono 385 nella Bat. 33 i contagi di residenti fuori regione, 12 in via di definizione. Il totale delle positività da inizio pandemia in Puglia sale ad oltre 670mila. Ancora alto il numero delle vittime del virus, altre 14 nelle ultime 24 ore, e dato complessivo a 7.408.

Sul fronte sanitario la situazione resta stabile. Ad oggi sono 745 i pazienti ricoverati in area non critica negli ospedali covid della Regione, dato in discesa di sole tre unità. 68 invece coloro che si trovano in terapia intensiva, stesso numero del bollettino precedente. Le buone notizie arrivano dai guariti, con altre 6 mila negativizzati in sole 24 ore. Un dato che fa scendere ancora gli attualmente positivi che secondo il bollettino odierno si attestano a circa 100.500. Nelle prossime ore il dato potrebbe scendere sotto la soglia delle 100 mila unità.