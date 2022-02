Aumentano i casi di Omicron 2 in Puglia. La nuova variante del Coronavirus, attualmente allo studio degli scienziati di tutto il mondo, si sta diffondendo anche nella Regione.

I contagi complessivi di Omicron 2 sono saliti ad 8: ai primi 2 riscontrati il 31 dicembre scorso, uno nel Barese ed uno nel Brindisino, ne sono stati accertati altri 6, nella sola provincia di Bari. È quanto emerge dall’indagine avviata dall’Istituto Superiore di Sanità sulla presenza delle varianti a livello nazionale.

Omicron 2 starebbe circolando in tutto il territorio regionale ma al momento, secondo gli esperti, senza destare particolari preoccupazioni ma, nelle prossime settimane, ulteriori attività di monitoraggio consentiranno di tracciare meglio la traiettoria della pandemia. Caratterizzata da ulteriori mutazioni nella proteina spike rispetto ad Omicron 1 – fa sapere la virologa e responsabile del laboratorio Covid del Policlinico di Bari, la professoressa Maria Chironna – la variante risulta essere ancora più contagiosa di quella precedente, con un tempo di raddoppio stimato di circa 8 giorni.

Ma se dal punto di vista dei contagi la situazione non lascia ancora tranquilli, è in netto miglioramento invece il quadro sanitario. Si allenta la pressione sugli ospedali, dove si registra una discesa dell’occupazione dei posti letto in tutti i reparti. Secondo i dati raccolti da Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il tasso di occupazione delle terapie intensive è passato dal 14 al 13 per cento, mentre nell’area non critica, come nei reparti di Malattie Infettive e Pneumologia, è sceso dal 26 al 25 per cento.

Buone notizie anche sul fronte vaccini, con la Puglia che continua a scalare le classifiche nazionali. È così anche per le somministrazioni fatte in farmacia, che vede la regione tra i primi posti in Italia con oltre 200mila vaccinazioni effettuate. Numeri importanti anche nel computo generale della campagna vaccinale. Superata ormai la quota delle 9 milioni di dosi somministrate, mentre le persone completamente vaccinate sono oltre 3 milioni e 300mila.