Sono 5778 i nuovi casi di positività rilevati in Puglia nell’ultimo bollettino epidemiologico con quasi 41mila test effettuati. Il dato più rilevante, però, è quello delle vittime: al conto si aggiungono altri 21 decessi con 7394 persone morte a causa del Covid in regione da inizio pandemia. Sono oltre 556mila, invece, le persone guarite e cioè 6643 in più di ieri con le persone attualmente positive che scendono a 101544. Stabili le persone ricoverate in area non critica e cioè 748 mentre sono 68 in terapia intensiva. I nuovi casi provincia per provincia vedono ancora il barese guidare i contagi in Puglia con 1600 mentre segue la provincia di Lecce con 1482. Foggia aggiunge 936 casi, Taranto 717, Brindisi 579 e la BAT 408 mentre sono 35 i residenti fuori regione.