Via Caldarola pronta…a metà. Proseguono, a Bari, i lavori di rifacimento di una delle arterie più importanti del quartiere Japigia del capoluogo pugliese. Terminate le operazioni di posa del binder, il conglomerato bituminoso che si adopera come strato di appoggio delle nuove pavimentazioni stradali, nel corso di questa settimana, dopo aver riposizionato in quota i pozzetti, l’azienda incaricata dei lavori realizzerà il nuovo strato superficiale d’asfalto, il cosiddetto “tappeto d’usura”, nella zona centrale dell’arteria stradale. E così, nel tratto compreso tra il canale Valenzano e il Polivalente, sarà possibile predisporre la nuova segnaletica orizzontale in modo da, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso, “aprire al traffico le corsie centrali intorno alla metà del mese di febbraio”. Successivamente, si passerà alla cantierizzazione separata delle due complanari, ognuna delle quali richiederà un mese e mezzo di lavori. “Nel mese di giugno l’intera via Caldarola sarà interamente percorribile”, questa la promessa dell’assessore, per un cantiere complesso che, nei progetti iniziali, sarebbe dovuto durare circa 4 mesi, tempo scaduto già lo scorso novembre. Secondo Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio I, “sono evidenti i vantaggi che si avranno presto grazie a questo restyling, non solo in termini di viabilità e sicurezza ma anche di salvaguardia dell’ambiente”. È bene ricordare che gli interventi hanno previsto l’ampliamento dello spartitraffico centrale con conseguente riduzione delle carreggiate da otto a quattro, così da preservare le zone di transito dei veicoli dalla proliferazione delle radici degli alberi di pino. Inoltre, è stato predisposto un nuovo impianto di illuminazione a led, che verrà realizzato con i prossimi appalti per la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione. La strada sembra essere in discesa, Via Caldarola è (quasi) pronta alla sua nuova vita.