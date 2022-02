Una nuova Aula Magna, tantissimi laboratori e nuovi uffici per i docenti: c’è il progetto definitivo della nuova sede dell’Accademia delle Belle Arti che sarà realizzata in alcuni degli edifici della ex caserma Rossani a Bari. I rendering sono stati resi pubblici durante un incontro tra il sindaco Antonio Decaro e i progettisti dello studio ‘Isolarchitetti’ di Torino, aggiudicatario della gara di progettazione. L’intervento proposto prevede una riqualificazione di ampio respiro che investirà una parte significativa del tessuto urbano del quartiere e configurerà un nuovo polo culturale e un nuovo spazio pubblico. Il progetto ruota intorno alla futura riqualificazione dell’originale “Piazza d’Armi”, che nella proposta prende il nome e la forma di “Piazza d’Arti”, un giardino che collega il nuovo parco con l’area a sud del quartiere diventando un’estensione all’aperto dell’Accademia, realizzata con le sembianze di un’arena, utile per installazioni artistiche, spettacoli e manifestazioni pubbliche. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di nuovi ambienti per la didattica su due livelli nei fabbricati D, E e H, per una superficie totale di intervento di oltre 9.000 mq: una nuova Aula Magna (dedicata alla didattica teatrale ed alle rappresentazioni, che potrà essere aperta anche agli utenti esterni), con un’ampia sala da 300 posti per il pubblico; laboratori di incisione, di grafica, decorazione e pittura, aule multimediali, oltre a servizi e camerini, depositi, spazi distributivi e uffici per i docenti. “Entro la fine dell’anno – spiega Decaro – contiamo di poter pubblicare la gara per la realizzazione dei lavori. Uno spazio che sarà dedicato all’arte, al tempo libero, alla comunità che per la prima volta si riapproprierà per intero della nuova Caserma Rossani”.