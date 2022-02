Sostenibilità ambientale sarà la parola chiave di tutto il mese di febbraio. A promuovere l’iniziativa la mostra “Planet or Plastic” di National Geografic, allestita all’interno del Teatro Margherita di Bari, che, per l’occasione, ha organizzato tanti eventi rivolti ad adulti e bambini per approfondire le conseguenze dell’uso quotidiano della plastica. Tra le novità proposte per il mese della Sostenibilità, anche la proiezione, durante l’orario di apertura al pubblico della mostra, del documentario Il tesoro nascosto delle Isole Tremiti, realizzato per National Geographic dal biologo barese Giovanni Chimienti. Tanti gli appuntamenti anche per i più piccoli: ogni sabato sono previsti racconti e letture animate sui temi legati all’ambiente, come l’utilizzo eccessivo di plastica e lo spreco di cibo, a cura dell’attrice ed educatrice Marianna Di Muro. Un’attenzione particolare anche allo spreco d’acqua con una settimana di laboratori e formazione dedicata ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 16 anni in collaborazione con Acquedotto Pugliese e condotti dal divulgatore Alessio Perniola. Insomma, un mese ricco per immergersi in un percorso di approfondimento e consapevolezza sul tema della sostenibilità ambientale.