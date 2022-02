Su i contagi giornalieri, mentre scendono ricoveri e attuali positivi, ma il virus fa altri 17 morti. È questo il quadro aggiornato della pandemia di Covid in Puglia, alla luce delle informazioni fornite dal bollettino epidemiologico della Regione. Oggi, lunedì 31 gennaio, si segnalano 2.683 nuovi casi, a fronte di 27.689 tamponi analizzati. Tra i contagi odierni, 824 sono stati accertati nella provincia di Bari, 594 in quella di Lecce, 382 nel Foggiano, 311 nella terra di Brindisi, e poi 265 nel Tarantino e 233 nella Bat, ai quali si aggiungono 21 casi relativi a residenti fuori regione e 8 di provincia non accertata. La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale così a 602.309. Si aggrava pesantemente anche il bilancio delle vittime del Coronavirus, con altri 17 morti in un giorno e che portano il totale dei decessi a quota 7.215. Buone notizie invece su fronte ospedaliero. In calo il numero delle pazienti Covid ricoverati, che sono complessivamente 787, di cui 728 in area non critica e 59 in terapia intensiva. Scende anche il dato riferito alle persone attualmente positive, che sono in tutto 137.035, mentre si registra un ulteriore balzo in avanti dei negativizzati, che superano la soglia dei 458mila, con oltre 6.200 guariti nelle ultime 24 ore.