Vetrate rotte, scritte oscene sui muri e aree completamente annerite dalla fuliggine.

Una piccola struttura pronta a trasformarsi in un bar o un ristorante, con annessa area giochi per i bambini, diventa, invece, oggetto di atti vandalici. Nel giardino di via Siponto, nel quartiere Japigia di Bari, sono stati incendiati, provocando enormi danni, i nuovi locali, realizzati dal Comune, che dovevano ancora essere inaugurati. Ancora ignoti gli artefici di questo folle gesto. Sul posto, dopo che le fiamme si erano consumate, è arrivato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, per un sopralluogo della struttura. Forti le parole del primo cittadino che in una diretta Facebook si è rivolto agli autori del gesto, secondo lui “sicuramente dei ragazzi”.

Prima di dar fuoco alla struttura, inoltre, i vandali hanno distrutto i bagni all’interno, rendendo poi inutilizzabile anche l’impianto di riscaldamento. Decaro, denunciando l’accaduto, ha fatto sapere anche della presenza di telecamere di sorveglianza installate nel giardino dalle quali si spera di poter risalire ai colpevoli.