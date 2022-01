Un terzo dei casi di Covid registrati in Puglia, negli ultimi 6 mesi, ha riguardato i bambini. È questo il dato che emerge da un nuovo report del Ministero della Salute, relativo all’andamento della pandemia in base alle diverse fasce d’età.

Numeri alla mano, nel periodo analizzato, sono stati 13.270 i bimbi pugliesi tra i 5 e gli 11 anni che hanno contratto il virus e altrettanti ne sono guariti, su un totale di 37.522 casi registrati.

Al secondo posto, nella particolare graduatoria dei più contagiati, compaiono invece gli adolescenti, di età compresa tra i 12 ed i 19 anni: tra questi sono stati accertati quasi 5mila infezioni da Covid-19 e altrettante guarigioni mentre, la terza fascia più colpita, è quella delle persone tra i 40 ed i 49 anni, con circa 4.800 contagi.

Ma proprio per quanto riguarda i più piccoli, alla Puglia resta comunque il primato italiano, raggiunto nelle ultime settimane, di regione con più vaccinazioni in età pediatrica. Sono 112.500 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose, circa il 46,7% del totale.

Il merito è di una campagna vaccinale che, soprattutto a partire da inizio anno, ha puntato dritta verso i più piccoli, per garantire una maggiore sicurezza nelle classi con la ripresa dell’anno scolastico dopo le feste di Natale. Lo ha fatto organizzando open day per bambini e ragazzi negli hub di tutta la regione, come “La Notte e Giovane”, l’iniziativa organizzata il 14-15 e 16 gennaio, con i centri vaccinali aperti dalle 20 a mezzanotte per le somministrazioni ai giovani tra i 12 ed i 19 anni.

Una idea che ha riscosso notevole successo, con oltre 15mila vaccinazioni effettuale in sole tre serate.