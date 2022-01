E’ andata in archivio la prima votazione per eleggere il Presidente della Repubblica italiana, conclusa con la fumata nera e 672 schede bianche. Tra i grandi elettori presenti nell’Aula di Montecitorio, in rappresentanza della Puglia c’erano il presidente Michele Emiliano, il presidente del consiglio regionale Loredana Capone ed il vice Giannicola De Leonardis. Il Governatore pugliese, a margine del voto, ha espresso grande emozione e responsabilità nel rappresentare la Puglia in un momento storico che porterà all’elezione del tredicesimo Capo dello Stato. Una corsa al Quirinale ancora incerta, vista la mancanza di unità di intenti sul nome che preso salirà al Colle. Michele Emiliano ha voluto sottolineare l’importanza dei 58 delegati provenienti dalle regioni, un peso specifico non indifferente sui 1.008 grandi elettori chiamati alle urne.

Anche la seconda chiama di oggi si annuncia “al buio”, nonostante i diversi incontri tenuti tra i leader politici sino a tarda serata di ieri. Emiliano si augura che nelle prossime ore si possa trovare l’intesa sul voto. «Necessario – ha sottolineato – trovare unità d’azione anche sacrificando visioni personali e politiche».