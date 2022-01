Quasi 100mila test e casi che tornano a superare i 10mila. Scendono però gli attualmente positivi ed i ricoveri ordinari. E’ la fotografia del bollettino epidemiologico della Regione Puglia sull’andamento della pandemia da Covid-19. Sono 12751 i contagi registrati con 95198 test effettuati. Da segnalare, purtroppo, anche 18 decessi. Sono 17452 le persone negativizzate e di conseguenza scendono gli attualmente positivi che arrivano a 121543. In discesa anche i ricoveri con 714 pazienti in area non critica e 67, stabili, in terapia intensiva. La Provincia di Bari resta la più colpita con 3847 nuovi casi registrati seguita da Foggia con 2196 e Lecce 2136. Più in basso la Provincia di Taranto con 1726 nuovi contagi, la BAT 1580 e Brindisi con 1111. Si aggiungono al conto anche 101 casi di residenti fuori regione.