Il polo dello sport non solo della città di Bari, ma un vero e proprio punto di riferimento per tutta l’atletica pugliese, dove far crescere e maturare i nuovi Massimo Stano e Antonella Palmisano, campioni olimpici della 20 km a Tokyo 2020. Grazie a un finanziamento di 800mila euro, intercettato dalla Federazione di atletica leggera pugliese che gestisce l’impianto da alcuni anni, è stata inaugurata, nel quartiere Japigia del capoluogo, la pista del campo scuola Bellavista. Una riqualificazione attesa e necessaria, che però è solo il primo di diversi interventi in programma. Grazie alla Fidal, infatti, un ulteriore finanziamento di circa 700mila euro permetterà di intervenire anche sul palazzetto adiacente. Come spiega l’assessore allo sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli, i lavori consentiranno il rifacimento della guaina della copertura, il posizionamento di una nuova pavimentazione e l’installazione di un impianto con pompa di calore per il riscaldamento e il raffreddamento del palazzetto. I lavori interesseranno anche gli spogliatoi che ospiteranno sul tetto pannelli fotovoltaici. Inoltre, come ha spiegato il sindaco Antonio Decaro, l’intenzione dell’amministrazione è quella di inserire l’area nel più vasto progetto “Costa Sud”, che prevede la riqualificazione dei sette chilometri di costa a ridosso della struttura grazie a 75 milioni di euro dei fondi del Pnrr, il che permetterebbe di realizzare su aree comunali un piccolo impianto indoor, per consentire anche gli allenamenti al chiuso. Alla cerimonia hanno partecipato anche i presidenti nazionale e regionale Fidal Stefano Mei e Giacomo Leone, nonché, a sancire l’importanza del momento, il presidente del Coni Giovanni Malagò.