Dedizione al lavoro e impegno con una presenza sempre attiva sul territorio. All’esterno del Comando della Polizia Locale di Bari, il Comandante, Michele Palumbo, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro, hanno consegnato la pergamena di encomio al personale del Corpo che si è particolarmente distinto in attività di Servizio nel 2020 e 2021, diventando un vero e proprio punto di riferimento per la città. Un momento importante, arrivato in anticipo rispetto al rito che annualmente viene svolto in occasione di San Sebastiano, e che, attraverso i 16 nomi encomiati, ha l’obiettivo di premiare l’intero corpo della Polizia Locale per il lavoro che quotidianamente viene svolto, salvando anche vite e aiutando chi si trova in difficoltà ed è vittima di un reato.