Lavorava in una pepinier nei pressi di Saint Pierre D’Albigny nella Savoia francese ma il suo sogno era sfondare nel campo musicale con una passione smisurata per il rap. Nome d’arte “Zio Felp”, nome di battesimo Davide Biscotti che da Terlizzi era partito con il suo camper alla volta della Francia alla ricerca di un futuro più radioso anche se qui ha perso tragicamente la vita. Probabilmente una stufa a petrolio è stata alla base dell’incendio sviluppatosi a bordo del camper nel quale dormiva assieme alla sua piccola cagnolina “Nemesi”. Le fiamme non gli hanno lasciato scampo ed in pochissimi minuti hanno avvolto il suo camper ridotto ad un cumulo di ceneri. Il corpo del 35enne terlizzese è stato recuperato dai Vigili del Fuoco giunti sul posto. Immediata la partenza dei suoi familiari dalla Puglia alla volta della Francia per il riconoscimento del corpo mentre strazianti sono stati i tantissimi messaggi di cordoglio di giovani e giovanissimi che seguivano il rapper nella sua musica.

Si spegne dunque una vita fatta di sogni e molto talento. Una vita come tante altre per cui Davide però voleva uno sprint importante. La sua musica come risposta al disagio di questi tempi. Difatto un lavoratore stagionale, come recita un lungo cartello scritto a penna nel luogo della tragedia, che giunto in Francia ha trovato la morte anche a causa delle condizioni difficili di vita per chi arriva oltre confine. Una tragedia che, purtroppo, la Puglia conosce benissimo.