In lieve calo il numero dei contagi giornalieri ma, in compenso, schizzano gli attualmente positivi, che superano ormai quota 120mila, e aumentano ancora i ricoveri. È questo il quadro aggiornato dell’emergenza Covid in Puglia, alla luce della informazioni fornite dal bollettino epidemiologico della Regione. Oggi si segnalano 6.652 nuovi casi, a fronte di 50.360 tamponi analizzati.

Provincia più colpita è ancora quella di Bari con 2.636 contagi, seconda Lecce con 1.318. A seguire Foggia con 874, la Bat con 621, Brindisi e Taranto, rispettivamente con 566 e 563 nuovi casi, ai quali vanno aggiunti quelli di 50 residenti fuori regione e 24 di provincia ancora in via di definizione.

Con quelli odierni, la somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, sale a 440.403.

Si aggrava anche il bilancio dei decessi, con un’altra vittima registrata, che porta il totale dei morti legati al Coronavirus a 7.064. Il dato più preoccupante è quello relativo alle persone attualmente positive, che fanno un ulteriore balzo in avanti, toccando quota 123.755, con quasi 5.500 malati in più rispetto a ieri.

Numeri in peggioramento anche sul fronte sanitario, con i ricoveri che si confermano in crescita. I pazienti Covid in ospedale sono al momento 678, di cui 615 si trovano in area non critica e 63 in terapia intensiva. Unica buona notizia è quella che riguarda i negativizzati, che ormai sfiorano la soglia dei 310mila. I pugliesi guariti, nelle ultime 24 ore, sono più di 1.200.