Custodivano in casa buste di cellophane contenenti oltre 6 chili di droga e, in un marsupio, quasi 8 mila euro in contanti. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato in flagranza, nel quartiere Japigia di Bari, due pregiudicati di 25 e 26 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno sottoposto a controllo un’auto sulla quale viaggiavano i due. All’esito dell’accertamento, il 26enne, seduto sul lato passeggero, è risultato in possesso di 7.880 euro in contanti suddivisi in mazzette, due frammenti di hashish per un peso complessivo di 3 grammi e appunti manoscritti su compravendite di droga, tutto custodito in un marsupio che portava indosso. Nelle successive perquisizioni domiciliari i carabinieri hanno trovato a casa del 25enne diverse buste in cellophane contenenti circa 4 kg di marijuana e sei panetti, 200 ovuli e 50 dosi di hashish, per un peso complessivo di quasi 3 kg, oltre a un bilancino di precisione. I due arrestati sono stati portati nel carcere di Foggia in attesa di convalida.